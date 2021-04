Médicos en Medellín en la encrucijada del triaje médico por colapso de UCI

En un año Medellín pasó de ser la ciudad ejemplo por el uso del Big data para ejecutar el cerco epidemiológico del coronavirus a estar en estado crítico.

Medellín, como capital del departamento de Antioquia, ha padecido la fuerza con la que llegó el tercer pico de la pandemia de COVID-19. Los hospitales y clínicas de la ciudad se declararon en emergencia hospitalaria ante el aumento desproporcionado de los contagios. Pero, sobre todo, por la demanda de unidades de cuidados intensivos, UCI.

Las UCI se han ido incrementando desde el inicio del tercer pico, llegando a un total en Medellín de 1051 camas. Sin embargo, los esfuerzos no parecen ser suficientes y este jueves 22 de abril se reportó un 99,14% de ocupación.

La capital antioqueña ha reportado desde que inició la pandemia 252.016 contagios, que representan el 56,9% del total en el departamento. De estos, el mayor número de personas que han sido contagiadas por COVID-19 están entre los 20 – 29 años con 105,735 casos y entre los 30 – 39 años con 157.339.

La encrucijada del triaje médico

El doctor Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES, dijo que desde marzo del año pasado el momento actual es el más crítico de la pandemia, evidenciado por el colapso de las UCI.

“Hoy estamos saturados. No hay suficientes camas de cuidados intensivos, ni ventiladores, ni personal para atender la demanda tan alta que se está generando en este tercer pico de la pandemia, que ha sido muy superior al de agosto y diciembre”, dijo a PUBLIMETRO el director.

Esta situación ha llevado al sistema de salud a su más alto límite y a que cientos de personas que requieren asistencia en UCI estén en listas de espera.

El triaje ético

“A raíz de esto surge con mucho rigor el concepto del tiraje ético. Que es la priorización de pacientes, que se hace siempre que atendemos un paciente y no solo en tiempos de pandemia. En un servicio de salud hay que hacer un análisis muy claro, evaluando distintas variables para saber hasta a dónde se llega o qué tecnología se le ofrece a un paciente. Esas variables son: probabilidad de recuperación y de volver a tener sus funciones vitales normales luego de someterse a los ventiladores; la edad, la funcionalidad, las comorbilidades, entre otros”, explicó.

Además, dijo que los pacientes con COVID-19 presentan un deterioro avanzado de sus pulmones y de su función ventilatoria. “Ahora con mucho más rigor hay que hacer esas evaluaciones porque los recursos en la ciudad son limitados”.

Trujillo aclaró uno de los mitos que surgen con esta situación y es que las personas creen que la edad es el principal factor que se evalúa. “La edad no es un único criterio de selección para poder accionar o no un recurso. Son muchas las variables que se analizan. Asimismo, surge otro que dice que a la gente se le deja morir y eso no es así”, enfatizó.

Lo que dice la personería

William Yeffer Vivas Lloreda, el personero municipal de Medellín, habló con PUBLIMETRO y se refirió al triaje ético y a su último recorrido por las salas de emergencia de la ciudad.

“Enviamos un oficio a la Secretaría de Salud municipal, a la departamental y al Ministerio de Salud, para resolver las dudas sobre le fundamento jurídico del triaje ético. Cuál es la regulación, cómo se implementan, quiénes conforman los comités, qué tipo de controles se realizan y los criterios para aplicarlos. Pero, no hemos recibido respuesta”, dijo el personero.

Además, agregó que realizó una visita a los hospitales para hablar con los comités de ética. “Nos dieron la tranquilidad de que aquí en Medellín no se está escogiendo a quién sí y a quién no de atiende. A todos los ciudadanos se están atendiendo. Si llegara ese momento, desde la Personería consideramos que sería violatorio del derecho fundamental a la salud y que le corresponde al Estado establecer todos los mecanismos que sean necesarios para establecer y asegurar la atención oportuna de los ciudadanos”, dijo.

Vivas destacó que luego de su recorrido por los hospitales y evidenciar que el sistema está colapsado y ver los rostros de cansancio de todo el equipo médico, que se esfuerza por salvar vidas, está de acuerdo con las Asociaciones Médicas que piden una cuarentena estricta por dos semanas para bajarle la presión a los hospitales y clínicas de la ciudad.

“Recomendamos a la administración municipal que la solicitud de esas organizaciones médicas y científicas de la ciudad sea acogida. Para ver si le quitamos la velocidad al contagio que tiene la COVID-19 y le quitamos la presión a los centros hospitalarios”, puntualizó.

La frase

“Se triplicó la cantidad de UCI en la ciudad, pero ya no podemos crecer más, porque físicamente no hay espacio y tampoco hay personal capacitado para atenderlo”, doctor Andrés Trujillo Zea, director general de la Clínica CES.

La cifra