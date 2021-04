Banda criminal asesina a dos menores de edad (12 y 17 años) en Quibdó

Asesinan a menores de edad en Quibdó, uno de 12 años y otros de 17. Las muertes ocurrieron en la noche del martes 20 de abril en el barrio Buenos Aires, pero que se conocieron a hasta el miércoles. De igual manera, un niño de 11 años está gravemente herido tras perder su mano izquierda en el ataque.

En entrevista con El Tiempo, Eduardo Ramírez, agente interventor del Hospital San Francisco de Asís, manifestó que a la institución llegaron dos menores muertos y un niño con heridas de armas de fuego en el tórax.

De acuerdo con las versiones, citadas por el medio nombrado anteriormente, “los menores también fueron atacados con machetes, sufriendo heridas de consideración con este elemento. En el ataque recibieron impactos de bala”

Según la información preliminar que maneja la Alcaldía de Quibdó, detrás del crimen estaría una banda conocida ‘Los Locos’, de los cuales, las autoridades ya tendrían identificados a tres sospechosos de lo acontecido.

Defensoría del Pueblo se pronunció porque asesinan a menores de edad en Quibdó

Luego de lo acontecido, Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, no tardó en pronunciarse, reprochando lo acontecido y dejando claro que no descansará hasta encontrar a los responsables y poner punto final a esta cruel situación que, tristemente, azota a varias zonas del país.

“Cada día se multiplica el luto en Colombia porque hay monstruos que asesinan a líderes, indígenas, y además, que cada día secuestran a más niños para alimentar la guerra. Son seres sin escrúpulos ni humanidad, que no respetan la niñez y la reclutan para el crimen y para el narcotráfico. No dudan en asesinar a esos niños cuando ya no les producen la ganancia que pretenden”

“Los asesinan de las formas más crueles, como el ejemplo que hoy lloramos, con la pérdida de dos niños de 12 y 17 años en Quibdó, Chocó, y otro de 11 años trasladado inconsciente con su mano izquierda amputada al Hospital Departamental. Es hora de ponerle claridad a esto. Quienes destruyen la vida de los niños solo merecen nuestro repudio. No más”