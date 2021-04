Lo que inició el pasado domingo 18 de abril con un comunicado que causó gran revolución en el mundo del fútbol, parece que terminará sin haber siquiera empezado. Cada hora que pasa indica que la Superliga no será una realidad y quedará como una simple ‘propuesta llamativa’.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se hicieron llamar, en su momento, como los clubes fundadores. Pero de ellos solo quedan dos.

Los seis conjuntos ingleses y el cuadro colchonero anunciaron de manera oficial su retiro. De igual manera, los dos equipos de Milán dijeron ‘adiós’. Por último, la Vecchia Signora, de quien había dudas respecto a su postura, también tomó la decisión de bajarse del posible certamen.

Una idea que tenía como presidente a Florentino Pérez no prosperó. Pero entonces, ¿quiénes quedan? Ya es un hecho que la Superliga no se llevará a cabo. No obstante, hay clubes que ni siquiera se han pronunciado y ¿mantienen viva la esperanza de que se desarrollará?

Archivo Getty Images

¿Quiénes quedan en la Superliga tras masiva renuncia de clubes?

Luego de las salidas de 10 de los 12 clubes que habían intentado revolucionar el fútbol mundial, el Fútbol Club Barcelona y Real Madrid quedaron completamente solos. Hasta el momento, ninguna de las partes ha hablado. Sin embargo, será cuestión de horas para que eso suceda. Y es que ya todo se tornó inviable.

Lo curioso del caso es que el periodista Josep Pedrerol, quien le hizo la entrevista que le dio la vuelta al mundo a Florentino Pérez, reveló que la Superliga demandaría a los seis equipos ingleses que se salieron del proyecto. ¿Ahora? ¿Demandará a los italianos y al Atlético también? Sigue la novela y faltan más capítulos.