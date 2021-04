Alcaldesa Claudia López explica por qué no se ha vacunado contra el coronavirus. En entrevista con Blu Radio, la mandataria distrital fue cuestionada sobre el tema.

Según su explicación, todavía no llega su turno de acuerdo al cronograma nacional.

“Cuando me toque mi turno, por supuesto, aquí hay que seguir el plan nacional de vacunación, yo no capaz, saber que hay un médico que no se ha vacunado y yo ponerme la vacuna, no. Hay que esperar mi turno, yo tengo 51 años, cuando me toque”, dijo.