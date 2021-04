Estas son las variantes de COVID-19 que están en Antioquia. En la últimas horas se confirmó la presencia de las variantes de Reino Unido y Brasil de COVID-19 en el departamento.

Los laboratorios de la Universidad Nacional y Departamental analizaron diferentes muestras.

La identificación

Los laboratorios analizaron las muestras extraídas a viajeros, personas hospitalizadas menores de 60 años que no tenían comorbilidades. Además, a personas no que no estabas hospitalizadas, pero que vivían en los barrios y municipios con alto número de casos.

Dentro de las muestras estudiadas y secuenciadas, los científicos lograron identificar 23 variantes diferentes. Entre estas encontraron que habían 6 muestras y mutaciones de interés.

Estas últimas las encontraron en 20 personas que son residentes de Envigado, Medellín, Apartadó y Rionegro..

Las variantes de COVID-19 en Antioquia

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia anunció este lunes que se logró identificar la presencia de variantes de preocupación.

Estas son la B.1.1.7 de Reino Unido y P1 de Brasil. Además, de las mutaciones de interés E484K, N501Y y la P681H en la secuenciación más reciente que realizó el laboratorio One-Health (de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín) y el Laboratorio Departamental de Antioquia en asocio con el Instituto Nacional de Salud.

La administración departamental indicó que las muestras a secuenciar se seleccionaron según las características de interés que requerían. Esas muestras fueron tomadas entre el 22 de diciembre de 2020 y el 9 de abril de 2021.

También le puede interesar: Casos de coronavirus en Colombia 19 de abril

¿Cuántas variantes se identificaron?

En las muestras que han secuenciado, según la Gobernación, se han identificado 23 variantes diferentes.

“Se identificó la variante B.1.1.7 en 6 muestras, P1 en 3, y mutaciones de interés en 20. La variante P1 se identificó en personas residentes en Envigado, Medellín y Apartadó, y la B.1.1.7 en Medellín y Rionegro“, indicó a través de un comunicado.

Las mismas variantes citadas fueron identificadas en otros departamentos del país y en otros países.

Según los estudios publicados que se conocen hasta el momento, son variables que no cambian las características clínicas de la COVID-19. Tampoco cambian los grupos etarios vulnerables.

Sin embargo, tienen la capacidad de ser más transmisibles. Esto quiere decir que un individuo infectado con estas variables puede infectar a más personas que una persona que está infectada con las variantes comunes.

Las recomendaciones

Para prevenir la infecciones por estas nuevas variantes, las recomendaciones son iguales a las que ya se conocen.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que hoy más que nunca refuercen el autocuidado llevando siempre su mascarilla de forma adecuada, limpieza de manos y superficies, mantener la distancia física, evitar estar con otros en espacios no ventilados. Así mismo reconocer rápidamente los síntomas, ponerse en contacto con su red de salud si usted esta sintomático, realizarse las pruebas y aislarse“, agregó la Gobernación.

Adicionalmente, aclaró que “las variantes encontradas en nuestro país no evaden el efecto protector de las vacunas contra COVID grave o muerte por esta enfermedad“.

Estas son las variantes de COVID-19 que están en Antioquia