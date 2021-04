Los internos reclaman una presunta violación sistemática a sus derechos humanos. Además, protestan por una alimentación digna. Alegan una falta de control por parte de los entes competentes. Huelga de hambre en cárcel La Tramacúa de Valledupar.

El Movimiento Nacional Carcelario fue quien organizó el acto. Convocó jornada de protesta pacífica y huelga de hambre en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Cabe destacar, que en este centro penitenciario se encuentran presos Garavito y Uribe Noguera. Las protestas comenzaron este 19 de abril.

La huelga de hambre comenzó a las 6:00am de este lunes. Según los protestantes, será indefinida hasta que sean atendidos y sean solucionados sus problemas.

En un comunicado, el Movimiento comunicó que “Es lamentable que el Inpec y demás instituciones del sistema penitenciario, y el poco efectivo seguimiento por parte de las instituciones de control, nos dejen a la población privada de la libertad las vías de hecho para poder visibilizar la sistemática violación de los derechos humanos, fundamentales y de la dignidad humana”.

El Movimiento Nacional Carcelario se une a la jornada de protesta nacional. Créanme cuando les digo que si a alguien le cuesta protestar es al que está preso. Mucha fuerza, vamos juntos. ✊🏼♥️ pic.twitter.com/lvilbBToi6 — Cristina. (@CristinaRevolt) November 17, 2019

Además, la organización pidió que se estableciera una mesa de interlocución para que las personas presas y las entidades competentes velen por sus derechos y analicen sus problemas y necesidades al interior de ese centro de reclusión.

También, como según lo indicaron en el acto de protesta. “el motivo principal de la huelga de hambre es reclamar el derecho a la alimentación digna y el agua potable”.

Los privados de la libertad alegan que la comida está precarizada en el centro penitenciario, además de que no se les da en los horarios correspondientes, a veces ni siquiera llega. “Las comidas que se nos entregan no cumplen con el gramaje estipulado y no se cumple con el menú diario”.

La Corporación Equipo Jurídico de los Pueblos solicitó tomar medidas urgentes y necesarias para establecer un mecanismo de diálogo e interlocución. Este mecanismo tendría que incluir a la dirección de la cárcel, dirección del Inpec, dirección de la USPEC, la Contraloría y Defensora del Pueblo.

Hasta el momento no se han dado pronunciamientos oficiales por parte del Inpec respecto a la huelga de hambre.