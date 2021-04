La Corte Suprema de Justicia archivó el caso, la cual había recibido denuncia durante la administración del actual senador en Bogotá. Archivan indagación a Gustavo Petro por plan piloto de Transmilenio.

La investigación fue abierta porque Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia de una persona que exponía que el actual senador habría incurrido en el “delito de actos de discriminación”.

Se le acusaba de este delito debido a que instauró una política pública que permitía que las mujeres usaran el vagón delantero del Transmilenio. Esto debido a que las mujeres han sido históricamente víctimas de acoso, toques indebidos y piropos obscenos en el transporte público.

Archivan indagación a Gustavo Petro por plan piloto de Transmilenio

Lo que argumentaba el denunciante era que Gustavo Petro habría incurrido en el delito por discriminación hacia los hombres. Lo anterior, ya que al determinar el uso exclusivo por parte del género femenino, las mujeres podrían usar los buses con mayores beneficios y sin hacer largas filas.

La Sala de la Corte Suprema determinó, finalmente, que se trató de una acción afirmativa o un mecanismo de discriminación positiva constitucionalmente admitido. Además, acotó que esto fue de carácter temporal y a favor de las mujeres como grupo. Esto último, debido a que las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad durante el uso del transporte público.

Además, la corte afirmó que “el derecho penal no puede erigirse en mecanismo admisible para criminalizar las políticas públicas”, y que esa discusión debe estar ubicada en otros escenarios y no en el ámbito penal. Por esto, la Corte tomó la decisión de archivar el caso del actual senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.