Nomadland está preparada para ganar a lo grande en los Oscars

Si hay una mujer que nos mantiene informados de lo que ocurre en la clase obrera norteamericana esa es, sin lugar a dudas, Frances McDormand. Una compañera de profesión calificó sus películas de emblemáticas como los anuncios de Marlboro Etiqueta Roja, si es que aún se permitían. Uno de sus últimos trabajos, con el que ya triunfó en Venecia y Toronto como productora y protagonista, se llama Nomadland. Esta película que narra la conmovedora historia de Fern se posiciona también como favorita para los Oscar de este año.

"Como productor, lo más importante que hice fue leer el libro de Jessica Bruder y descubrir a Chloé Zhao. Ese fue mi momento para llevar esta historia al cine. Conecté los puntos y todo salió a pedir de boca. No iba a protagonizar Nomadland, Linda Mae iba a ser la actriz principal, pero una vez que me decidí a interpretar a Fern, tuve que dejar mi papel de productora para meterme de lleno en el personaje", declaró McDormand a Metro.

En Estados Unidos hay una población oculta de personas que viven en la carretera, en estaciones de tren, en espacios abiertos. Tres millones se desplazan de un lugar a otro en casas móviles, y el 90% de ellos tiene más de 55 años. Uno de esos nómadas es Fern, cuyo nombre surge de una planta vascular sin semillas ni flores y que retrata perfectamente a la protagonista de esta narración lírica de Zhao.

"Durante el tiempo que estuvimos en la carretera descubrí que hay dos tipos de personas: los verdaderos nómadas que pertenecen a ese lugar, aunque hayan pasado 40 años en una casa. Y otros, que utilizan la carretera y ese estilo de vida para ahorrar tras la crisis de 2008 y quieren volver a tener un hogar", dijo Zhao.

En sus películas, como ‘The Raider’ y ‘Songs My Brothers Taught Me’, Chloé Zhao utiliza el paisaje como elemento de anclaje para el público, para localizar la temporalidad de sus emociones.

"Al crecer en las ciudades, me he sentido privada de la naturaleza y ahora, a mi edad, me doy cuenta de que la necesito. Cuando vives en un coche, estás expuesto a la naturaleza, te guste o no. Creo que la naturaleza te obliga a ser humilde y pone en perspectiva todo lo que ocurre en tu vida. Queríamos contar ese aspecto de la historia y hacerlo en el momento adecuado del año en cada paisaje", reveló la directora.

El rodaje de Nomadland no duró los dos meses tradicionales. El equipo tuvo que viajar a cinco estados diferentes durante más de cuatro meses.

La actriz Frances McDormand y la directora Chloé Zhao

"Cuando hice ‘Three Billboards’ ["Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri", 2017], un crítico escribió que mi cara era como si visitara un Parque Nacional. A mí me encantó. Hay algo en un rostro envejecido sin alterar que pone el paisaje en perspectiva y hace que te identifiques con él. A medida que he ido envejeciendo, he descubierto que, como actriz, debo estar en el entorno adecuado. El entorno al que pertenece mi estructura celular. No es el hormigón y el ladrillo, sino el polvo. Chloe tiene una cierta conexión con el ciclo de la vida humana y la exploración de un grupo de ancianos nómadas también forma parte del paisaje", declaró Frances.

La actriz también explicó que, a pesar de haberse asimilado a cada uno de los personajes interpretados a lo largo de sus 38 años de carrera, Fern le exigía mucho más. "Esta película me obligó a vivir en el presente" y a admitir que "yo era ella en cada situación":

"Chloe y yo creamos juntas la base de Fern y la utilizamos como trampolín en cada uno de sus viajes. Soy como ella, vengo del mismo lugar. La gran diferencia entre mi vida y la de Fern es que yo pude dejar la clase trabajadora rural americana en la que nací a los 17 años y no volver nunca más, pero ella no pudo". Su decisión de casarse determina 45 años de su vida y la aguja que nos une a Fern y a mí no surge hasta que cumple 61 años y comienza su viaje. Lo que yo empecé a los 17 años, ella lo hizo a los 61″.

En cuanto a los premios, Frances dijo que está contenta con la respuesta del público.

"Estoy muy contenta de que la película haya sido aceptada en tantos festivales y que hayamos ganado en Venecia y Toronto. Pero lo que realmente queremos es que la vea mucha gente", concluyó.

3 millones

de personas se trasladan de un lugar a otro en casas rodantes en Estados Unidos. El 90% de ellas tiene más de 55 años.