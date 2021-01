La "revolución de los columpios": el pedido para que los niños vuelvan a los jardines infantiles

Grupos de padres de familia y dueños de jardines infantiles han hecho un pedido a la alcaldesa Claudia López para reabrir estas instituciones educativas.

Este 25 de enero reinician las actividades educativas en colegios públicos de Bogotá, pero estas van a empezar de manera virtual. Las condiciones actuales de contagio de la pandemia y ocupación de camas UCI han hecho imposible que las instituciones educativas abran. Pero un grupo de padres de familia y dueños de jardines infantiles han pedido que se reabran las instituciones para los más pequeños.

El grupo se ha llamado "Revolución de los columpios". Sus líderes advierten los graves riesgos para los niños entre 0 y 5 años al no poder estar en los jardines infantiles. Según el grupo, los contagios en estas instituciones han sido casi nulos, lo que debería permitir su reapertura.

"Yo me pregunto si es más seguro ir a restaurantes o que los niños vayan al jardín. Los efectos de los encierros en los niños son devastadores", aseguró a W Radio Paola Grisales, representante del grupo.

El grupo ha presentado a la Secretaría de Educación pruebas de la baja tasa de contagios en los jardines infantiles. "No estamos hablando desde una experiencia no vivida, les mostramos con cifras que esto es satisfactorio. Mostramos que los niños con las relaciones y el uso de material les era muy favorable. Sí nos llegaron casos de covid, pero no hubo brote porque todos estábamos con las medidas de bioseguridad”, destacó.

Un grupo de padres de familia también realizó un video, que se muestra a continuación, en el que explican la intención de la 'Revolución de los Columpios'.

El subdirector de Infancia de la Secretaría de Educación, Luis Hernando Parra, explicó que el proceso de reapertura dependerá de la evolución de las cifras de contagio. "Con las condiciones que baje la alerta roja hospitalaria y los contagios, volveremos a reiniciar el plan de alternancia que se ha pensado. Sin embargo, los padres son los que deben decidir si envían o no a sus hijos a los jardines”, resaltó.

Siga a Publimetro en Google News