No es cierto que Juan Manuel Santos fue invitado a posesión de Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este martes a Washington para tomar el miércoles las riendas de un país abrumado por una convergencia de crisis derivadas de la pandemia y las divisiones políticas, que confía en afrontar con un rotundo llamado a la unidad.

El acto de posesión que fue transmitido a nivel mundial y que pone la mira en las relaciones diplomáticas con América Latina, también tienen un espacio para las preguntas sobre la relación con Colombia.

Según reveló la periodista Diana Calderón en Caracol Radio, Biden invitó al expresidente Juan Manuel Santos y este asistiría este miércoles a la ceremonia.

Sin embargo, luego de que terminara la ceremonia, el hijo mayor de Santos negó que esto fuera cierto.

Así, gracias a la fuente allegada, muchos fuimos los que caímos en una información que no es cierta.

La periodista Calderón aclaró que los hechos fueron contados por una fuente seria y que no entiende cómo quisieron manipular el ambiente.

"Gracias por la aclaración Martín Santos. Por alguna razón poco comprensible, una fuente nos dijo ayer que estaba invitado y así lo dije. ¿Alguien quiso sembrar una diferencia con la relación con el actual gobierno? No sé. Pero importante haberlo aclarado", dijo Calderón en Twitter.

Iván Duque no asistió a la ceremonia y la razón es que no fue invitado, pero no por problemas diplomáticos, sino porque no se acostumbra en las ceremonias de posesión de presidentes estadounidenses, invitar a mandatarios extranjeros.

Así, la representación del país quedó a cargo del embajador Francisco Santos.