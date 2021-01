Esta muerte ha generado un debate en redes en esta capital. Familiares de hombre que falleció por linchamiento aseguran que no era un ladrón.

El pasado 15 de enero la comunidad del barrio Simón Bolívar en Barranquilla atacó a golpes, bajo la ilegal práctica llamada “paloterapia”, a un presunto ladrón identificado como Dairo Manuel Martínez Madrid, de 48 años de edad.

El hombre fue acusado y rodeado por varios hombres quienes brutalmente lo golpearon tras señalarlo de haber supuestamente robado a una mujer en ese sector.

El hombre fue atacado incluso en presencia de las autoridades, quienes no detuvieron a los agresores. Horas después de la golpiza el hombre falleció en la Clínica Adela de Char a donde llegó sin signos vitales.

Brigitte Villalobos, la esposa del hombre, contó al portal Zona Cero que Dairo se dedicada al comercio informal como vendedor de peto y que había salido a comprar insumos para su negocio en el barrio Simón Bolívar donde ocurrieron los hechos.

La mujer aseguró que su esposo fue asesinado "frente a policías" que llegaron al lugar de los hechos.

"Si está la Policía y ven que lo están golpeando ¿Por qué no hacen nada? Eso es lo que más me indigna”, contó Brigitte entre lágrimas tras la muerte de Dairo.

“Fue algo demasiado horrible, la persona que lo mató, porque lo mataron, fue una sola persona la que se ensañó con él. Ni siquiera el peor de los delincuentes merecía eso, mi esposo colaboró con ellos. "Hey revíseme, yo no hice nada", pidió clemencia. Yo tengo mis tres hijas pequeñas, yo soy un hombre trabajador. Nosotros en mi casa tenemos un negocio de peto que nos tienen alquilados. Aparte de eso, despachaba a su personal y él salía a trabajar”, señaló la viuda.

El acusado tampoco tenía antecedentes judiciales en el registro del SPOA.

“No entiendo como la policía podía ver tan descaradamente que a él me lo estaban golpeando, que él pedía ayuda. Él decía no me golpeen más. Le quitaron la ropa, me lo avergonzaron”, indica la mujer al señalar también que “las personas que hicieron eso no tienen corazón”.

La mujer también denunció que lo propios agresores fueron quienes robaron a Dairo sus pertenencias.

“Más ladrones eran los que lo golpearon porque a él si lo robaron, le quitaron los zapatos marca Nike, el bolso, la camisilla".

El caso es motivo de investigación por parte de las autoridades.

