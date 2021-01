Comunidad del sur de Bogotá salió con palos y piedras a buscar ladrones

La comunidad de dos barrios se cansó de la inseguridad, los robos y las ventas de droga y salió a patrullar su sector. ¿Y la Policía?

Una oleada de robos a viviendas tiene cansados a los habitantes de los barrios La Estación y Andalucía, de la localidad de Bosa. Los vecinos de los barrios han debido aguantar cinco robos en sus hogares, además de hurtos callejeros. Esta situación los cansó, por lo que decidieron salir como comunidad a patrullar y espantar a los delincuentes.

Según relataron los vecinos a Noticias Caracol, los delincuentes se dedican al robo y el expendio de drogas en sus calles. Además, la Policía no ha hecho presencia en el sector. Por esto, los vecinos han salido con palos y piedras a perseguir a los delincuentes.

"Vienen a molestar a los trabajadores, pero a los que beben y fuman no. Entonces si la Policía no viene, nosotros vamos a hacer la ley, y acá no hay droga en este barrio", dijo al noticiero uno de los inconformes.

A pesar de ser conscientes del toque de queda, la cuarentena y las medidas por la pandemia, la comunidad aseguró que les preocupa la seguridad de sus casas. La delincuencia, según los vecinos, está afectando no solo sus propiedades sino su vida. Esto los motivó a armar el frente de seguridad contra los ladrones.

