IMÁGENES: Comerciantes protestan en Bogotá contra las restricciones por la pandemia

Comerciantes colombianos protestaron este miércoles en plazas de algunas de las principales ciudades del país en rechazo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para contener la expansión de la pandemia de la covid-19.

En Bogotá, más de un centenar de manifestantes se reunieron en el Parque Nacional y caminaron más de dos kilómetros por la Carrera Séptima hasta el Parque de Los Hippies.

Entre los manifestantes había miembros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios LGBTI de Colombia (Asocoe_LGBTI), que llevaban carteleras alusivas a ese movimiento, así como vendedoras ambulantes que salieron a protestar con sus productos.

Eliécer Sarmiento, un vendedor informal que trabaja en el sector de Puente Aranda, afirmó a Efe que protestó contra las políticas que tienen encerrados "a los pequeños comerciantes".

"Me rebusco a veces en las calles con mis cositas y no nos dejan salir a trabajar. La gente está quebrada, está pidiendo limosna, los que tienen sus locales los están cerrando, los están embargando porque no han podido pagar los arriendos", expresó Sarmiento.

El hombre comentó que antes de que comenzara la emergencia por la pandemia, se ganaba entre 20.000 y 25.000 pesos (entre 5,7 y 7,2 dólares) pero dijo que ahora no se está ganando ni un peso y está "prácticamente" en la quiebra.

En Colombia han sido informados 1.939.071 contagios de covid-19, de los cuales continúan activos 114.295, mientras que han muerto 49.402 personas y aparecen como recuperados 1.769.935 pacientes.

