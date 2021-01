Médicos afirman que las urgencias en Bogotá colapsaron

Aunque la Alcaldía de Bogotá asegura que hay todavía capacidad en las camas UCI, las salas de urgencias en Bogotá están saturadas.

El 2021 es un año que empezó de forma crítica para la atención de salud en Bogotá. El segundo pico de la pandemia atacó de manera crítica desde finales del mes de diciembre, dejando hospitales saturados. Y, aunque la Alcaldía de Bogotá asegura que hay todavía camas de cuidados intensivos disponibles, los sistemas de urgencias en Bogotá colapsaron.

Según médicos de distintos centros hospitalarios en toda Bogotá, la situación es crítica. La gerente médica de la Clínica de Occidente, Diana León, aseguró que tiene varios pacientes en espera de traslado a UCI. "Estamos al 100% de la ocupación, adicionalmente tenemos 18 trámites de remisión para pacientes COVID que requieren en estos momentos de unidades de cuidado intensivo", aseguró a Noticias Caracol.

Al mismo medio, la médica intensivista de la Clínica Nueva El Lago Nidia Arévalo dio una versión similar. "Nos encontramos con ocupación del 100%, tenemos estancias prolongadas y pacientes críticamente enfermos con soporte múltiple. Hay mayor solicitud de camas de cuidado intensivo en este momento, tenemos mucho personal asistencial aislado", aseguró.

El presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina y Urgencias, Fabián Rosas, destacó el colapso de las urgencias en Bogotá e instó a la administración distrital a reconocer la situación. "No veo ningún problema en poder decir que estamos en colapso. Todos los países del mundo no han estado preparados para una situación de estas y han dicho estamos en colapso. No sé por qué acá no se ha hecho”, cuestionó.

Entre tanto, la Alcaldía ha insistido en que, según las cifras del sistema Saludata, aún quedan camas disponibles. Pero el traslado de pacientes, incluso, a ciudades como Barranquilla y Santa Marta, ha hecho que estas afirmaciones se pongan en duda.

