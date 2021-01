Joe Biden invitó a Juan Manuel Santos a su posesión

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este martes a Washington para tomar el miércoles las riendas de un país abrumado por una convergencia de crisis derivadas de la pandemia y las divisiones políticas, que confía en afrontar con un rotundo llamado a la unidad.

Horas antes de convertirse en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, Biden abandonó emocionado el estado donde lanzó su carrera política, Delaware, y voló hacia Washington para reunirse con la que será la primera mujer vicepresidenta del país, Kamala Harris.

El acto de posesión que será transmitido a nivel mundial y que pone la mira en las relaciones diplomáticas con América Latina, también tienen un espacio para las preguntas sobre la relación con Colombia.

Según revelan en Caracol Radio, Biden invitó al expresidente Juan Manuel Santos y este asistiría este miércoles a la ceremonia.

Quien también va es su primo, el embajador de colombia en Washington, Francisco Santos, quien representa al país.

Iván Duque no asistirá a la ceremonia y la razón es que no fue invitado, pero no por problemas diplomáticos, sino porque no se acostumbra en las ceremonias de posesión de presidentes estadounidenses, invitar a mandatarios extranjeros.

Así, la representación del país será para Santos (embajador), quien ya confirmó que irá a la ceremonia.

Un revuelo en redes se ha creado al saber de la invitación hecha a Santos (expresidente), pero esto no extrañaría por la relación que tuvo el entrante mandatario estadounidense y el expresidente colombiano en el desarrollo del proceso de paz.