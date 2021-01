Este aberrante caso fue denunciado en últimas horas. Familiares acusan a abuelo de haber abusado de su nieto de 7 años.

La madre de un menor de siete años denunció que su hijo habría sido agredido sexualmente en dos ocasiones presuntamente por su propio abuelo en el barrio Las Trinitarias, en el municipio de Soledad, Atlántico.

La mamá del menor habló sobre el caso en Atlántico en Noticias de Emisora Atlántico.

"Yo coloqué la denuncia, hicieron el proceso en Medicina Legal, pero nunca me llamaron para el seguimiento. Siempre quedaron en que le iban a dar orden de captura, pero nunca lo detuvieron", comentó.

La madre del menor afectado contó que el primer abuso sexual presuntamente habría ocurrido en abril de 2020 durante una visita a la casa de los abuelos.

"Yo me confíe porque Medicina Legal no me dio resultados y como eran mis papás, yo soy hija adoptada, no tengo más familia y confíe mucho en las palabras de ellos", lamentó la mujer en su testimonio.

La madre dio a conocer que al principio no le creía a su hijo, pero el menor de nuevo le contó que habría sido abusado en otra oportunidad, durante una nueva visita.

Además la madre aseguró que el abuelo habría “manipulado a su víctima dándole muchos regalos”.

El director regional del ICBF, Benjamín Collante, informó que verificarán si el hecho fue llevado a la Fiscalía, para asumir la investigación y lograr el restablecimiento de los derechos del menor de edad.

