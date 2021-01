Un duro pronunciamiento de las autoridades a quienes ingresan a Colombia. Extranjeros serán expulsados del país por incumplir estas normas.

Se trata de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del coronavirus.

Los ciudadanos extranjeros que las incumplan podrán ser deportados.

Extranjeros serán expulsados del país

Fue el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien explicó la decisión.

Este lunes confirmó que serán expulsados de Colombia los extranjeros que pongan en riesgo la salud pública.

Y lo hizo refiriéndose a la fiesta clandestina que se realizó en Bogotá y en la que descubrieron a 65 personas extranjeras.

"Este no es momento de bajar la guardia. El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país", dijo Espinosa.

Las personas encontradas en la fiesta fueron sancionadas por las autoridades.

Además, unas 600 personas de otros países han sido expulsadas desde que se declaró la emergencia sanitaria.

