La congresista se separó políticamente de Gustavo Petro. Ángela María Robledo anunció que ya no hace parte de la Colombia Humana.

A través de un comunicado anunció que renunció a la colectividad.

Según la representante a la Cámara, siente que se quedó sin espacio político. Aunque agradeció ser parte del programa que creó en 2018 con Petro.

En el comunicado dijo:

"Por circunstancias que conocemos bien, y por acciones, omisiones e injustificados silencios a los que he hecho referencia de manera pública, siento que estas aspiraciones no tienen hoy espacio político en Colombia Humana. Por el contrario, mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento. He dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político, y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento".

Algunas personas aseguran que Robledo podría unirse ahora a la Alianza Verde. Además, con esta colectividad podría lanzarse como precandidata a las próximas elecciones presidenciales.

