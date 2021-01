El hecho se registró en un vuelo desde Puerto Asís a Cali. Joven denuncia que aerolínea no le permitió viajar en cabina con su perro y al aterrizar lo recibió muerto.

Aerolínea no le permitió viajar en cabina con su perro

La denuncia se conoció en las redes sociales en la noche de este jueves 14 de enero. Según la denunciante, Mafe Echeverry, había planeado el viaje en compañía de su mascota en cabina.

Sin embargo, contó que el día del vuelo no se lo permitieron y le tocó dejar que su perro viajara en Bodega.

"Homerito falleció ayer en la aerolínea Easyfly. Compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito. Llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él. Jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario. Pero, por políticas de la empresa me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota", escribió la afectada.

Después, relató que intentó en múltiples oportunidades que la aerolínea le permitiera viajar con su mascota, pero recibió una negativa.

"Lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido. Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante: estaba debajo de todas las maletas sin vida", reveló.

Al parecer, Echeverry no recibió ninguna explicación por lo sucedido por parte de la aerolínea y simplemente le entregaron el cuerpo sin vida.

La misma denunciando dice haber consultado con un médico veterinario que le confirmó una de las hipótesis de la muerte de Homero.

"Cuando el avión alcanza los 25.000 pies de altura baja la temperatura, generando hipotermia y posteriormente hipoxia, siendo esta la causa de la muerte", escribió la joven.

Por el momento la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.

