Teniendo en cuenta que la capital entra en cuarentena total este fin de semana, la situación de familias de escasos recursos de torna aún más preocupante. Ese es el caso de una familia de 13 venezolanos que vive en un cuarto en Suba Bilbao, noroccidente de Bogotá, que suplica por ayudas ante esta nueva cuarentena.

Blu Radio reseñó la historia de esta familia, que como muchas otras, se ha visto en la obligación de apelar a la solidaridad en tiempos de pandemia. "Somos seis niños y el resto somos mayores. Todos nos dedicamos al reciclaje, pero con todo esto ha sido imposible salir a trabajar, a mí me toca trabajar de noche y la Policía no nos deja, se me ha vuelto imposible traer la comida a la casa", expresó a la emisora Keyli González, miembro de la familia.

Y agregó: “Decidí poner el trapo rojo para buscar ayudas, una señora nos dio un mercado y ya. Toda esta situación nos preocupa porque de verdad necesitamos, vivimos todos aquí en esta pieza”.

Familia de 13 venezolanos que vive en un cuarto en Bogotá suplica por ayudas ante nueva cuarentena

En el barrio la situación es la misma para cientos de familias. "Son muchas las cuadras, aquí en esta zona son por lo menos más de 200 casas que están requiriendo las ayudas, nadie nos ha dicho nada", detalló a Blu Radio Johana Rivera, habitante del sector.