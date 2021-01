Mientras unos se burlan del título, otros se preguntan qué tipo de aislamiento es. Burlas en redes sociales por el extenso nombre del aislamiento en Colombia.

Este miércoles el presidente Iván Duque extendió, una vez más, el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable.

Se trata de un decreto que explica las medidas que está tomando su Gobierno para enfrentar la pandemia.

Y habla de las restricciones que siguen vigentes en el país, que son mínimas.

De ahí que muchos se pregunten ¿cuál aislamiento?

Pero a otros les ha causado burla el nombre tan largo que se sigue usando para hablar de las medidas que siguen vigentes.

Como el uso del tapabocas y el distanciamiento social.

Para muchos, el nombre ya parece una canción, de esas que se hicieron famosas en el país por parecer un trabalenguas.

También lo han comparado con comerciales y videos que se han hecho virales.

Estos son algunos de los trinos que más interacciones han tenido en la red social de Twitter:

Aislamiento selectivo con distanciamiento inteligente individual y responsable porque de qué me sirve ay que me quiera esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero ay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera

— ⚯͛ Lithium Sodium (@lithiumsodium_) January 14, 2021