Gobierno revela por qué no se puede hablar de los contratos de las vacunas

Tras la polémica generada por la declaración del presidente, el ministro habló. Por confidencialidad no se puede hablar de contratos de las vacunas, según Minsalud.

El ministro Fernando Ruiz indicó que las farmacéuticas exigen confidencialidad en las negociaciones.

Y que, entregar detalles sobre esto nos podría dejar sin vacunas.

No se puede hablar de contratos de las vacunas

"¿Qué sucede si un país decide no firmar un acuerdo de confidencialidad? Simplemente no tiene acceso a vacunas con esa empresa en particular. ¿Qué sucede si el país viola el acuerdo de confidencialidad y entrega información o la hace pública? Simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de la vacuna", dijo el ministro.

Según explicó, el país ya tiene un contrato con la iniciativa COVAX para recibir 10 millones de vacunas. Además, tiene convenios con Pfizer-BioNtech, AstraZéneca-Oxford y Janssen.

También estarían cerrando una negociación con otra farmacéutica. Pero, no puede entregar más detalles sobre precios o términos en el contrato.

Se cree, además, que las primeras dosis llegarían en febrero para empezar la vacunación a finales de ese mes.

