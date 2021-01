La detonación de una granada que fue arrojada en plena vía pública este martes en el centro de Barranquilla dejó un manto de miedo, zozobra y un total de catorce personas heridas en este sector. "Usted verá si le interesa cooperar": extorsiones tras atentado en centro de Barranquilla.

De acuerdo a las autoridades, el ataque terrorista se habría gestado por integrantes de bandas criminales, que operan desde las cárceles y por medio de chats de whatsapp, varios comerciantes en el centro de Barranquilla están denunciando, que pese a la reactivación económica que vive el centro, la extorsión ha regresado trayendo consigo violencia a este sector de la ciudad.

En los chats divulgados se destacan las frases como: "usted verá si le interesa cooperar" y “ya hoy le mando a unos amigos para que hablen con usted” con el fin de definir el monto de la vacuna a pagar mensual o semanalmente afectando a los comerciantes de esta localidad.

“Si ellos quisieron poner un mensaje con el lanzamiento de esta granada, en este sector comercial, el mensaje se lo van a dar las autoridades. El mensaje es que los vamos a capturar", dijo a PUBLIMETRO el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Hernán Rosero Giraldo.

El alto oficial destacó la unión de las autoridades para dar con la captura de los responsables. "Todo parece indicar que se trata de una situación de carácter extorsivo y tenemos esa línea en la que se está trabajando desde el primer minuto".

Precisó Rosero que uno de los líderes de esta organización criminal de alias 'Cachete' estaría extorsionando desde la cárcel La Tramacúa en Valledupar. El gremio de comerciantes del centro de Barranquilla evidenció su preocupación por el caso.

“Este ataque nos tomó por sorpresa a principio de año. Rechazamos tajantemente estas acciones y lamentamos la situación, aunque haya sido leve hacia las personas que resultaron afectadas, entre vendedores informales y mecánicos. El parte de las autoridades señaló que estos ataques tienen origen en la extorsión que se da no solo en este sector sino en Barranquillita”, detalló en diálogo con este medio, Dina Luz Pardo, directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquillla, Asocentro.

Cabe recordar que el atentado se perpetró pese a la restricción de la circulación del parrillero en moto en el centro, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada.

“Nos sorprende por la forma como se llevó a cabo el ataque, porque desde hace años, se estaban minimizando los casos en este sector y esta es la primera vez que se utiliza una granada, en más de veinte años, de estarse registrado este flagelo y pese a las restricciones en el centro del parrillero en moto”, afirmó Pardo.

Por hecho fueron capturados en el barrio San Roque cuatro hombres identificados como José Serrano, alias Caracas; Erick Morales, alias el Peluquero; Antony Polanco, alias Tony y Cristián Corredor.

Una fuente anónima informó a las autoridades de la presunta participación de estos detenidos en el acto terrorista, siendo señalado Serrano, alias Caracas, como uno de los presuntos autores y quien habría conducido la motocicleta.

De igual forma, la Policía de Barranquilla confirmó que los capturados hacen parte de la estructura sicarial del grupo de Los Costeños.

Este miércoles las autoridades anunciaron la llegada de un Grupo Élite del Gaula que estará al frente de esta investigación, pero no deja de inquietar a vendedores y comerciantes del sector que los capturados puedan quedar en libertad por falta de pruebas.

La noche del martes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también hizo presencia en la zona para acompañar la investigación.

La mañana del miércoles el equipo antiexplosivos de la Policía de Barranquilla desactivó una granada de fragmentación que había sido colocada en otro local comercial, en el barrio Boston, en esta capital. Este hecho, según la Policía, no tendría relación con el atentado ocurrido el martes.

¿Cómo va la reactivación del centro?

Desde agosto del año pasado comenzó la reactivación económica del sector pero muchos negocios no han podido lograr el punto de equilibrio ni reabrir sus negocios en medio de la pandemia y muchos no soportarían un segundo cierre de la ciudad.

“En diciembre logró moverse el comercio un poco, no tanto, como en años anteriores y en las compras se destacaron los productos para el hogar. Esperamos que no haya un cierre definitivo del comercio nuevamente. Buscamos hacer un llamado a la ciudadanía para que acate la pedagogía y el autocuidado para no llegar a un colapso como están hoy otras capitales”, señaló la directora de Asocentro.

De acuerdo a cifras de esta asociación más de ochocientos comerciantes formalmente organizados tuvieron que cerrar por la pandemia, de esos lograron reabrir unos doscientos. “A mí me afectó mucho porque son comerciantes que conocí de 10 años atrás y no han podido volver a reactivarse. Este cierre perjudicó principalmente a jóvenes emprendedores que iniciaban sus negocios en el centro”, indicó Pardo.

En cuanto a los proyectos por el rescate del centro, funcionarios y gremios organizarán la próxima semana varias reuniones para trabajar en problemáticas como focos de basuras y proyectos de reciclaje con la gerencia del centro y la Alcaldía de esta capital.

Al cierre de esta edición el fiscal de la nación Francisco Barbosa anunció su llegada a Barranquilla para hacer seguimiento a la investigación de este atentado.

Las cifras:

14 personas heridas se registraron en el atentado.

4 personas fueron capturadas por el hecho.

800 comerciantes legalmente constituidos tuvieron que cerrar sus negocios en la pandemia y de estos solo 200 han podido reabrir de acuerdo a Asocentro.

