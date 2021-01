No se sabe nada de él desde el 6 de enero de 2014, siguen buscando a Borja Lázaro Herrera, fotógrafo español que desapareció en la Guajira hace 7 años.

Cada mes de enero se cumple otro año sin saber nada del fotógrafo español que viajó a Sudamérica para conocer el continente.

Viajando por varios países, una de sus últimas paradas era Colombia, recuerda El Tiempo.

Estuvo en Villa de Leyva, Cartagena y Santa Marta, y después siguió subiendo hasta la Guajira, donde visitó rancherías wayúu.

Allí, fotografió a algunos de los indígenas, y le avisó a su familia y a su novia que volvería al Cabo de la Vela para repartir algunas de las fotos en impreso, como agradecimiento para los indígenas.

Esto quedó registrado en sus redes sociales, donde compartía sus fotografías.

Sin embargo, luego de avisarle a su familia que no se preocupara pues no tendría señal, no apareció más.

Su última comunicación con su mamá, Ana María Herrera, habría sido antes de esta visita.

En su última noche, Borja departió con otros turistas en el hostal donde se hospedaba.

Entre el 7 y el 8 de enero, el dueño del hostal notó que el fotógrafo no había vuelto, pero no se extrañó dado el constante ir y venir de los turistas.

Luego de esto, hacia el 21 de enero, la familia se sintió extrañada de su larga ausencia.

Por esta razón contactaron al hostal, y allí seguían las pertenencias del español.

Danny Sánchez, su novia, viajó a Colombia a recogerlas; estas incluían un computador portátil, algo de dinero y sus dos cámaras fotográficas.

Ana María Herrera lo sigue buscando, año tras año, y lidera una búsqueda que la ha llevado incluso a hablar con el rey de España.

Sin embargo, las pistas son muy pocas.

No se descarta un secuestro, y las autoridades no pueden darlo por muerto tampoco pues no hay rastros de un cuerpo.

También se descartó un ahogamiento, pues las personas de la zona y otros expertos aseguraron que el cuerpo ya habría llegado a la playa.

Además, asegura esta madre, Borja Lázaro era buen nadador y no cree que hubiera sido el caso.

Cada año, con una exposición de sus fotos, esta familia pide que el caso no quede impune y hace un llamado a la policía de ambos países para continuar colaborando.

Quien tenga información del caso puede contactar a esta familia a través de redes sociales, o a la Policía Nacional.

