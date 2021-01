Por trinar "ojalá mataran a ese cerdo" ahora un joven está a punto de ir a la cárcel

Este joven enfrenta un proceso judicial por "poner en peligro la vida del presidente". Por trinar "ojalá mataran a ese cerdo" ahora está a punto de ir a la cárcel.

La Fiscalía considera que ese trino, publicado en 2018 cuando el joven tenía 100 seguidores, son una instigación real contra Iván Duque.

Por eso decidieron no pasar por alto este caso e investigaron a fondo.

El acusado es Diego Corrillo, un joven que en 2018 trinó en contra del presidente, así como muchas personas suelen hacerlo y sin pensar en las consecuencias.

Recientemente la Fiscalía le envió una citación a una audiencia de imputación.

Además, por el delito podría pagar una pena de hasta 6 años de cárcel.

En el documento se lee:

"Se le notifica que por audiencias preliminares se le programó diligencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento para el día 12 de enero de 2021 a las 8:00 a. m.".

Según la Fiscalía, aunque no menciona a Duque, el joven hizo una serie de publicaciones el mismo día. Estos estaban relacionados con la economía naranja, uno de los proyectos de este Gobierno.

"No sé mucho pero he leído que en los lugares donde se ha implementado, pues no ha funcionado realmente", dijo en su momento el joven en Twitter.

Ahora manifestó a Noticias Uno que se arrepiente de lo que dijo.

Además, reconoce que jamás se imaginó que llegaría a estas instancias por un mensaje en redes sociales.

