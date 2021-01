Detienen en Florida al sonriente simpatizante de Trump que se llevó el atril de Pelosi.

Adam Johnson, el partidario del presidente Donald Trump captado cuando cargaba el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, en una fotografía de la toma del Capitolio el miércoles, fue detenido en Florida.

La Oficina del Alguacil del condado Pinellas, en la costa del centro-oeste de Florida, indicó este sábado que Johnson fue capturado en razón de una orden federal de captura.

En la foto policial de su detención aparece sin la brillante sonrisa que lucía cuando fue fotografiado el 6 de enero durante la toma del Capitolio por parte de partidarios de Trump que habían asistido poco antes a un mitin del mandatario, el cual les instó a marchar hasta el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso.

Johnson, según la ficha policial, tiene 36 años, reside en Tampa, fue detenido el 8 de enero y está a la "espera de juicio".

En la ficha no se especifican los cargos de los que es imputado.

La fotografía de Johnson con el atrio de Pelosi es una de las más publicadas de los sucesos ocurridos en el Capitolio, donde murieron cinco personas, una de ellas un policía, y numerosas resultaron heridas.

Los asaltantes causaron destrozos en la sede del Congreso y se enfrentaron a las fuerzas del orden en un episodio que algunos legisladores han definido como un intento de golpe de estado y otros como una "insurrección".

How it started How it’s going pic.twitter.com/NVravrtadc

— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 9, 2021