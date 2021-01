Aparecen fotos de restos del avión accidentado en Indonesia

El Ministerio de Transporte de Indonesia reveló fotos de hallazgos sobre el avión Boeing 737-524 de la aerolínea Sriwijaya Air, accidentado 13 minutos después de despegar de su lugar de origen con 56 pasajeros. Entre los escombros se hallaron cables, asientos y tapicería de la aeronave desaparecida.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021