Trump a terroristas que se tomaron el Capitolio: "ustedes son muy especiales, vayan a casa"

En un video, el presidente pidió a los manifestantes que se tomaron el Capitolio de Estados Unidos que regresaran a sus casas.

La toma de cientos de manifestantes del Capitolio de los Estados Unidos fue una imagen extremadamente dramática. Armas en los salones de deliberación, varios heridos de bala y una toma violenta generaron imágenes que parecían más bien sacadas de un país de tercer mundo y no de la democracia más antigua del mundo.

Este hecho fue resaltado por el mensaje que publicó en sus redes sociales el presidente Donald Trump. El jefe de Estado pidió a los inserruccionados que se tomaron el Capitolio volver a sus casas.

Aún así, insistió en sus acusaciones de que las elecciones habían sido robadas y que se había registrado fraude. Estas acusaciones habían sido repetidas pocas horas antes, en una marcha en la que el hijo de Trump, Donald Trump Jr., y su abogado Rudolph Giuliani repitieron esas acusaciones. "Es hora de tener paz, de tener ley y orden", dijo el mandatario.

También fue muy criticada una serie de frases en las que mostró su apoyo a quienes se tomaron el Capitolio. "No caigamos en el juego de quienes quieren llevarnos al caos (…). Los amo, ustedes son muy especiales. Por favor, vuelvan a sus casas", dijo el jefe de Estado.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021