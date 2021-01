Protestas de fanáticos de Trump obligan al cierre del Capitolio y toque de queda en Washington

Los fanáticos de Trump irrumpieron en pleno Capitolio de Estados Unidos en medio de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Una serie de manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpieron la sesión del Congreso en la que se buscaba certificar la victoria electoral de Joe Biden. Los manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Washington D.C. y obligaron a detener la sesión.

Según CNN, más de 1000 manifestantes irrumpieron a la fuerza y superaron a la Policía Federal que vigila el recinto legislativo. Algunos lograron ingresar al edificio donde sesionaban el Senado y la Cámara de Representantes. Esta sesión buscaba certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre, y dar paso a que relevara a Trump en la Presidencia a partir del 20 de enero.

Los fanáticos de Trump, de hecho, se manifestaban de forma pacífica contra lo que el actual mandatario ha llamado "robo" de las elecciones. Las imágenes muestran a los manifestantes ingresando, con elementos como banderas de los Estados Confederados, a la sede del poder legislativo norteamericano.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy

Los representantes y senadores debieron refugiarse en distintos puntos de la edificación. Entre estos se encuentra el vicepresidente Mike Pence, quien debía dirigir la sesión. Congresistas, medios y analistas han llamado esta toma un "intento de golpe de Estado" de los fanáticos de Trump.

I’m currently sheltering in place. The Capitol building has been breached and both chambers are locked down.

This is the chaos and lawlessness @realDonaldTrump has created.pic.twitter.com/RBAi4IW0Fm

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) January 6, 2021