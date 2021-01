"Parece que fuera Bogotá": CNN, en plena transmisión de la invasión al Capitolio de Washington

En plena transmisión del canal CNN, la invasión al Capitolio de Washington tuvo una mención negativa a la situación en Colombia.

La invasión al Capitolio de Washington por parte de cientos de fanáticos de Donald Trump tuvo visos de un golpe de estado latinoamericano. Centenares de civiles armados saltaron las barreras de seguridad del Congreso, que sesionaba para formalizar la victoria electoral de Joe Biden.

Tras este ingreso, los civiles ingresaron con sus armas y obligaron a que los congresistas huyeran a sitios seguros. Posteriormente robaron algunos objetos y se enfrentaron a la Policía Federal y a la Metropolitana del Distrito de Columbia. Los enfrentamientos dejaron una mujer muerta.

En medio de un reporte en el que se hablaba del desalojo de los manifestantes de la sede del poder legislativo norteamericano, el presentador de CNN Internacional Jake Tapper recibió el informe con una frase que generó gran indignación entre los colombianos. "Me siento como si estuviera hablando con un corresponsal en Bogotá", aseguró Tapper.

La frase fue rechazada por ser considerada como un mensaje sobre el carácter "tercermundista" de la invasión al Capitolio. Muchos estadounidenses han comparado esta toma con un intento de golpe de estado como el realizado en Venezuela en 2017, entre el régimen chavista de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional.

Just now, @jaketapper on @cnn: “It’s surreal, I feel like I’m talking to a correspondent reporting from, you know, Bogota.” Jake, you can do better than this…

