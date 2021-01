¿Después de las vacaciones, Claudia López hará aislamiento preventivo?

La alcaldesa Claudia López no cumpliría con el aislamiento preventivo que se le pide a todos quienes ingresan a Bogotá.

Este martes, la alcaldesa Claudia López reingresó al país luego de varios días de vacaciones en Costa Rica. La mandataria terminó por anticipado sus vacaciones ante la crisis de coronavirus en Bogotá. De acuerdo con la normativa distrital, la alcaldesa debería tener siete días de aislamiento preventivo.

La mandataria, a pesar de esto, no entraría a aislamiento preventivo. López mostró los resultados de la prueba PCR que se tomó antes de abordar el avión que la trajo de regreso de Costa Rica a Bogotá. Esta prueba fue negativa.

Como corresponde, me hice prueba PCR para salir y regresar. Ambas negativas. Es mi doceava prueba PCR y, a pesar de mi trabajo y exposición, han sido negativas. Cuidarse y cumplir las medidas de tapabocas, lavado, ventilación y distanciamiento funciona. Sigámonos cuidando. pic.twitter.com/KRVdnKhEzj — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 6, 2021

Esto también fue confirmado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. "La alcaldesa realizó una prueba PCR antes de ingresar al país. Esta resultó negativa afortunadamente y reasume nuevamente sus funciones".

Gómez resaltó que, ante el resultado negativo, no habría necesidad de un período de aislamiento. "No tiene ninguna restricción a la movilidad como no lo tendría ninguna persona que tenga esto y que no resida, por supuesto, en localidades distintas a las que están hoy en cuarentena", afirmó.

Siga a Publimetro en Google News