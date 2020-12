Uribe se va contra Duque por aumento de salario a congresistas pero dicen que es engaño

Un decreto del 24 de diciembre, plena celebración de Navidad en Colombia, tiene alborotadas las críticas contra el presidente Iván Duque.

En el decreto, del que no hizo bombo y no repartió a la prensa, se habla del aumento de salario de congresistas.

Un aumento de 5.12% es lo que tendrán senadores y representantes a la Cámara.

El aumento, en total, es de 1,7 millones de pesos, dos salarios mínimos legales vigentes.

Así, senadores y representantes pasarán de una asignación mensual de unos 32,7 millones de pesos a 34,4 millones de pesos.

Esto equivale a 39 salarios mínimos legales vigentes.

Las críticas saltan a la vista porque el decreto se hizo de forma silente, en un momento de escasez, en donde se debate sobre si el salario mínimo crecerá 2% o 3%.

Ante esto, el exsenador Álvaro Uribe aseguró que el Partido Centro Democrático no aceptará este aumento y que si les toca, lo invertirán en causas sociales.

Sin embargo, muchos opositores del Gobierno y del uribismo, sostienen que esto es una estrategia o que es populismo.

Muchos le recuerdan que esos congresistas que ahora rechazan este aumento, fueron los que se opusieron a la reducción de gastos de representación, en meses pasados.

"Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, se insistirá en reducir el Congreso, el salario", dijo Uribe en su cuenta de Twitter.

