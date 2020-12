Hombre que murió en carro aplastado por camión era conductor de aplicación, no el papá de los niños. Aunque el hecho todavía es materia de investigación, testigos afirman que el camión cisterna iba en exceso de velocidad en el momento en que cayó sobre el carro particular. El trágico accidente ocurrió este viernes 25 de diciembre en el sector de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, sobre las 8:30 a.m.

En el vehículo se movilizaban seis personas: el conductor de una aplicación, una mujer y sus cuatro hijos. Inicialmente se pensó que este hombre era el papá de los menores, sin embargo, en las últimas horas se logró esclarecer que no era familiar.

Este hombre perdió la vida de inmediato, mientras que un menor de cinco años llegó al hospital sin signos vitales. En la noche, reseñó El Tiempo, fuentes médicas confirmaron la muerte de un menor de dos años, luego de luchar todo el día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los otros miembros de la familia aún permanecen en el hospital de Meissen.

En entrevista con Noticias Caracol, Willington Chilatrá, el papá de los niños, aclaró que estaba bien, pues no era quien iba en el carro. Precisamente, ese día esperaba a su familia, luego de su turno como guarda de seguridad. "Perdí los dos niños, estaba esperándolos en la casa", dijo.

Hombre que murió en carro aplastado por camión era conductor de aplicación, no el papá de los niños

Hombre que perdió la vida en accidente de tránsito en Sierra Morena, Ciudad Bolívar, no era el padre de los menores – https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/f97Saq7cpa — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 26, 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News