(VIDEO) "Arranqué a correr": sacerdote escapó de ladrones que lo amenazaron con dispararle

En un video de seguridad quedó registrado el momento en que el sacerdote Ramses Rivera escapa de los ladrones.

En las imágenes, difundidas por Noticias Caracol, se evidencia el momento en que dos hombres, cada uno a bordo de una motocicleta, abordan al religioso y lo intimidan con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. Todo ocurre en el momento en que Rivera intenta abordar su vehículo.

Rodeado de los delincuentes, el sacerdote tomó una temeraria decisión, que al final le salvó la vida: antes de que se acercaran más a él, salió corriendo. Aunque en el camino se golpeó, los bandidos no lo lograron alcanzar.

"Me percaté de la malicia de uno de ellos que fue el que me abordó con una pistola, pues yo me escondí detrás de mi vehículo y ahí él me solicitaba que le lanzara mis pertenencias y yo, de manera ágil, por decirlo así, intenté evadirlos y en algún momento me llené de valor, emprendí la huida, arranqué a correr", relató el sacerdote a Noticias Caracol.

Por lo pronto, las autoridades investigan los videos de seguridad para lograr identificar a los responsables, aunque el robo no se efectuó.

