Ante la posibilidad de que los ciudadanos pretendan movilizarse a otros municipios, las autoridades se pronunciaron. ¡Atención! La Policía Nacional advierte que sancionará a los vehículos que se movilicen durante el toque de queda.

Vehículos que se movilicen durante el toque de queda

De acuerdo con Caracol Radio la institución indicó que durante los días de toque y queda, así como la medida de pico y cédula, los ciudadanos no podrán movilizarse por el departamento.

La Policía Nacional se refirió en particular a las personas que buscarán trasladarse a otros municipios en donde tienen finca o lugares de descanso para pasar la navidad.

El coronel Jorge Cabra, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, le dijo a la emisora que incumplir la norma tendría como consecuencia una sanción.

“Si alguien va en carro particular para una finca, tenemos que decirle que está incumpliendo el decreto. Si usted no tiene por qué estar en la calle y no va a hacer compras, mejor quédese en la casa, de lo contrario va a ser sujeto de la aplicación del Código de Policía, de cara al incumplimiento de una norma”, dijo el coronel

Aclaró que las personas que deseen movilizarse tendrán que ir a visitar a sus familiares antes o después del toque de queda, el cual iniciará para las subregiones de Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste el 24 de diciembre a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta el 26 a las 6:00 a.m.

