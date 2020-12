Compre sus regalos en esta plataforma y sorprenda a todos con productos colombianos

Empezar nunca es fácil. Sostener un negocio local es un reto que requiere estar a la vanguardia.

En esa medida, la Cámara de Comercio de Bogotá creó BazzarBog, una plataforma ideal para que emprendedores y empresarios se conecten con el mundo digital. Sectores de moda, accesorios, hogar y decoración, salud y belleza, mascotas, alimentos, fitness, viajes y turismo, experiencias y recreación, hacen parte de esta iniciativa.

Otra de las ventajas de BazzarBog es permitir a los locales y turistas conocer de cerca ese talento propio, autóctono. Si quiere encontrar más de 12.000 productos en cuestión de segundos, solo debe registrarse (en la plataforma en mención), escoger la categoría de su interés y hacer clic en el producto o servicio que le llamó la atención. Es decir que comprar sus regalos para fechas navideñas es muy sencillo. ¡Inténtelo!

Una de tantas historias…

La publicación de productos o servicios por Internet ha provocado que estos negocios se vuelvan más visibles. Tal es el caso de Somos Mhuyscas. Así lo detalló en diálogo con este medio Estiven Castro Vázquez, fundador de la empresa constituida en 2017.

“Pertenecemos al resguardo indígena muisca de cota. Desarrollamos tejidos en fibras naturales. En donde diseñamos prendas que buscan rescatar el legado de nuestros antepasados muiscas, también manejamos accesorios: mantas, ruanas, sombreros y mochilas. Tenemos un equipo de seis personas, hay mayores de 70 años, quienes nos ayudan con la técnica en tejido en aguja y otros con telar”, dijo.

Y añadió: “Nos unimos a la plataforma este año, una compañera me comentó sobre lo que se estaba desarrollando con la Cámara de Comercio y yo me inscribí. Me ha gustado un montón, porque en este momento no contamos con página web y muchos de nuestros clientes nos piden unos catálogos donde ver las prendas y precios, entonces realmente ha sido una vitrina muy buena para nosotros. Además, podemos actualizar, cambiar fotografías y promociones. Es una plataforma gratuita, eso también es muy bueno”.

Castro no duda en recomendar a otros emprendedores tomar la decisión de darle un giro hacia el futuro a su negocio y que las personas se motiven a comprar productos de cualquier índole, todo con un clic.

“Este año hemos tenido nuevos clientes que llegan directamente desde BazzarBog. Creo que nos ha hecho evolucionar más en los medios digitales, que se ha representado en términos económicos; la marca se ha visibilizado más (…) por eso la recomiendo, porque muchas veces empezamos nuestro emprendimiento con las uñas, y esta es una herramienta que ayuda a organizar y mostrar tu producto, lográndolo visibilizar”.

Entonces, ¿se anima a ver todos los productos que ofrece esta vitrina digital y comprar los mejores regalos para su familia? Entre aquí y sorprenda a los que más ama.