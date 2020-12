Menor permanece en coma por disparo que habría recibido de policías en El Codito, norte de Bogotá

Según el balance oficial, seis personas, dos civiles y cuatro uniformados, resultaron heridas en medio de los hechos que se presentaron el viernes 18 de diciembre en el sector de El Codito, localidad de Usaquén.

Alejandro Morales, es uno de los civiles heridos en medio de los confusos hechos que se desataron en medio de un operativo contra el transporte ilegal. Se trata de menor de edad, quien se encuentra en coma inducido luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, al parecer, a manos de los policías.

"Alejandro salió de la operación y 24 horas después permanece en coma. Esta mañana (sábado) movió la mano, pero solo fue una vez. La mamá me dijo que su recuperación no ha evolucionado, que ha sido muy baja. En definitiva está todavía muy grave, porque no ha evolucionado como los doctores esperaban", aseguró a Caracol Radio, Mónica Mujica, cercana a la familia y madre de la otra víctima, Sebastián Montaña.

Sobre su hijo, Mujica detalló que los impactos que recibió en la espalda le afectaron parte de la vejiga y del hígado. Los familiares de las víctimas exigen transparencia en la investigación.

