Policía le disparó a un joven por tratar de evadir un retén

El hecho se registró el viernes, 18 de diciembre, sobre las 6:00 p.m. en el barrio El Codito, cuando el policía le disparó a un joven mientras estaban en un puesto de control.

De acuerdo con Noticias Caracol, el retén tenía como objetivo el control sobre el transporte ilegal que se presenta en la zona.

Según el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, le dijo al mismo medio que: “en uno de esos controles es requerido un conductor. Él agrede inicialmente a una funcionaria de la Policía y emprende la huida. Hay una persecución, se intercepta el vehículo en la parte alta. Allí, esta persona -en una forma irresponsable- al parecer lanza el vehículo contra los uniformados”.

Ante la versión de las autoridades, la comunidad aseguró que la actuación de los uniformados fue distinta, al afirmar que dispararon contra los civiles en un acto de abuso de autoridad.

Dicha actuación habría generado un enfrentamiento entre la comunidad y los uniformados, que dejó a otro civil y a cuatro policías heridos.

Urgente, la comunidad de El Codito, Usaquén, necesita que la rodeemos. Denuncian que en la tarde de hoy un agente de policía disparó y asesinó a un joven que trabajaba en una ruta informal de transporte y a esta hora los están reprimiendo por manifestarse. pic.twitter.com/KdvjAV55kx — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 19, 2020

La versión de la madre

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, reveló el testimonio de la madre de uno de los heridos, quien aseguró haber sido golpeada.

"Yo me acerqué por mi otro hijo, Andrés, porque ya les habían disparado. Al otro muchacho lo vi mal. A mi hijo le pegaron un tiro en la espalda. Cuando yo me acerqué, el policía me pegó", dijo la mujer en el video.

En El Codito son: 1 joven asesinado, 2 jóvenes más heridos (uno en cirugía), un niño de 16 años herido también y un joven detenido que no aparece; todos iban en la van de transporte. pic.twitter.com/OxsMr84bBl — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 19, 2020

