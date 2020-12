Diego Cadavid cambió la versión sobre el asesinato de la pequeña Sofía

Luego de haber confesado ante las autoridades el horroroso crimen de su hija de 18 meses, Diego Cadavid cambió su versión de los hechos y se quitó la responsabilidad sobre el asesinato.

Ocurrió al término de la audiencia en la que se le imputaron cargos por el delito de feminicidio agravado y fue enviado a prisión.

En entrevista con el medio local MiOriente, el hombre de Rionegro aseguró que lo habían drogado y que en ese lapso ocurrió la tragedia con su pequeña Sofía.

“Fui drogado, iba a llevar la niña derechito a la casa donde vive Luisa (la mamá); cuando fui drogado, perdí la noción del tiempo, del espacio, de mis decisiones, de ahí en adelante no recuerdo nada. (…) Sería incapaz de atentar contra la vida de mi hija”, afirmó el hombre.

Le puede interesar: ¿Qué han dicho las autoridades sobre el asesinato de Sofía cadavid?

También indicó que estaba golpeado y que presentaba múltiples chichones en la cabeza y laceraciones en varias partes del cuerpo, como si hubiera peleado con alguien.

No supo quién fue exactamente la persona que lo drogó, pero insinuó que era alguien que arreglaba autos o limpiaba parabrisas.

Sobre los últimos momentos con su pequeña, indicó que “estaba Sofía feliz caminando conmigo, con una bomba de helio que le había comprado antes de salir. Como le dije yo mismo al policía, recuerdo que estábamos como en un pantano, por el sucio de mis zapatos, por la sudadera como la tenía”.

Con esta nueva historia aseguró que no sabía quién había matado a la niña: “No tengo idea, no sé si en el momento en que me drogaron, me siguieron o qué, no sé si en el camino fui provocado, me dijeron alguna cosa”, dijo.

"De mi mano no fue y sería incapaz de hacerlo algo a la niña, tengo culpa por no haber protegido a la bebé, pero yo no fui", puntualizó.

Sin embargo, ante la pregunta de por qué había cambiado su versión de los hechos si en un primer momento había aceptado el crimen, el hombre titubeó y desvió la conversación hacia otras situaciones.

"No pude dormir nada porque me mantuvieron en un carro toda la noche, por un lado… Misteriosamente apareció un abogado a las 5:00 a.m. No me consideraba que estaba bien y tuve esas declaraciones", afirmó.

Acto seguido, contó que había sido sometido a humillación por parte de la familia materna de la bebé, que le pedía mucho dinero "a cambio de media hora o una horita para poder ver a mi hija", y que a la niña y a la madre les había dado coronavirus por falta de cuidados.

Este sábado, en Rionegro se le dará el último adiós a la pequeña Sofía. Su madre ya había denunciado a su excompañero sentimental y padre de la menor por violencia intrafamiliar y amenazas.

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.