"Dios dame fortaleza y sabiduría": Claudia López atraviesa un duro momento por estado de salud de su mamá

Claudia López atraviesa un duro momento por estado de salud de su mamá.

Este viernes, la alcaldesa de Bogotá publicó en su cuenta de Twitter un conmovedor mensaje en el que narra que está atravesando una situación muy difícil debido a que su mamá se encuentra hospitalizada.

La mandataria publicó una tierna fotografía de las dos, en la que aclara que no se trata de COVID-19.

"De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil. Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante. Dios dame fortaleza y sabiduría", resalta la publicación.

De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil. Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante. Dios dame fortaleza y sabiduría. pic.twitter.com/lpLSidSiTo — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 18, 2020

"Alcaldesa su mamá ha hecho grandes cosas, como criar una mujer tan verraca como es usted, tan fuerte y capaz. De seguro saldrá de esta en nombre de Dios", "estimada alcaldesa, el señor la guarde y la proteja, le de mucha iluminación y sabiduría", "podemos disentir en todo, pero en esta, solo le deseo pronta recuperación a su señora madre. Saludo alcaldesa", expresan algunos de los mensajes de apoyo a la alcaldesa y su mamá.

