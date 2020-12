Este jueves, 17 de diciembre, el mandatario local anunció los días exactos de la medida. Se confirman los días en los que habrá toque de queda en Medellín.

Habrá toque de queda en Medellín

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, confirmó los días en los que la medida de toque de queda será aplicada.

A través de sus redes sociales anunció que se trata de toques de queda preventivos, con los que se pretende minimizar las posibilidades de nuevos brotes de contagio.

"Atención: Medellín tendrá toques de queda preventivos los días 24, 25 y 26 de diciembre de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. cada día. Y nuevamente, el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en el mismo horario. Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos", escribió.

De tal manera que los medellinenses tendrán que ajustarse a la medida impuesta por el mandatario local para los próximos días.

"Teniendo en cuenta los riesgos que implicaría unas fiestas decembrinas sin control, la Alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de establecer toques de queda", dijo el alcalde.

Además, indicó que: "pretendemos prevenir y evitar las fiestas que normalmente ocurren en estas fechas".

