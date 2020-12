El 24 de septiembre, en el municipio de Guatemala, en el Cauca, un soldado disparó y acabó con la vida de Juliana. El drama que aún vive la familia de Juliana Giraldo a pocos días de cumplir tres meses de su muerte.

El próximo 24 de diciembre se cumplen tres meses de la muerte de Juliana Giraldo a manos de un soldado del Ejército Nacional.

El país se conmocionó al conocer lo sucedido a través de un video que el esposo, que conducía el vehículo en el momento del disparo, publicó en las redes sociales.

Francisco Larrañaga, esposo de Juliana, recuerda con profundo dolor cómo celebraban cada Navidad juntos y que en pocos días ese día nunca volverá a ser igual.

“Estos meses han sido muy amargos. Se me ha hecho muy largo el tiempo, una eternidad. Me he sentido muy solo, muy deprimido. Son muchos sentimientos encontrados que me afectan el estado de ánimo. Tengo momentos de mucho dolor. Lo que más me duele es la soledad”, relató Francisco a El Tiempo.

Desde ese fatídico día, cuenta Francisco, que evita quedarse solo porque recuerda de inmediato ese instante en el que perdió a su esposa.

Las palabras que dijo en el video vuelven a su memoria una y otra vez: “¡Este man (un militar) me la mató! No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, y este man me la mató. ¡Dios mío, por favor, ayúdenme!”.

Desde siempre Francisco manifestó abiertamente su amor por Juliana, sin importar lo que los demás dijeran por ser una mujer trans.

“La nuestra era una relación muy fuerte, entre los dos había tanta motivación, tanto amor, que la energía fluía y las cosas se daban", le dijo al mismo medio.

Por su parte, Aura María Giraldo, hermana de Juliana, también relata lo que ha significado la muerte y el proceso para la familia.

"Toda mi familia amaba a Juliana. Mi madre, mi padrastro, mi hermano, todos siempre le dieron su lugar, la respetaron, y eso a mí me hizo muy feliz. Hoy todos la recuerdan, todos la lloran, brindamos por ella. Toda mi familia está en un duelo muy berraco", le contó al mismo medio.

Aunque el dolor es fuerte y el vacío es cada día más grande, tanto Francisco como Aura María dicen que perdonan, pero que debe haber justicia.

Comentan que aún el Ejército no les ha brindado ningún tipo de acompañamiento por lo que consideran que no hay intenciones reales de una reparación por los hechos.

El drama que aún vive la familia de Juliana Giraldo.

