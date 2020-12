Bogotá Cómo Vamos: tres de cada cinco bogotanos creen que vamos mal

Solo el 19% de encuestados por el programa Bogotá Cómo Vamos cree que la ciudad está mejorando.

El programa Bogotá Cómo Vamos, parte de los programas Cómo Vamos que aplican en 36 ciudades y municipios de Colombia, encuestó a más de 2300 habitantes de la ciudad para tomarle el pulso a sus habitantes. La sitaución no es positiva. Un año después de la posesión de Claudia López como alcaldesa, el pesimismo parece haberse tomado a la ciudad.

El 19% de los encuestados consideró que las cosas en la ciudad iban por buen camino. Por su parte, el 59% afirmó lo contrario: que las cosas en Bogotá van mal. El optimismo es menor en personas de estratos socioeconómicos bajos y entre 36 y 45 años.

Otra preocupación que encontró la encuesta de Bogotá Cómo Vamos es que no alcanza la plata para pagar los gastos de los bogotanos. El 47% de los encuestados aseguraron que no tienen el dinero suficiente para suplir sus necesidades. Preocupa que el 24% dijo que no les alcanza para las comidas, lo que indicaría que uno de cada cuatro bogotanos pasa hambre.

El 27% de los encuestados dijo utilizar transporte público colectivo, como buses del Sitp zonal. El 24% dijo utilizar TransMilenio, y el 15%, automóvil particular. Por su parte, el 51% consideró que se debe aplazar el retorno de estudiantes a clases presenciales hasta que haya vacunas. El 25% sugirió que se haga en enero de 2021, y el 10%, lo antes posible.

La ficha técnica de la encuesta puede consultarse en este enlace.

Siga a Publimetro en Google News