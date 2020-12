Sucedió en una de las ciudades más afectadas por la COVID-19. (VIDEO) El clamor de un policía para que los ciudadanos se cuiden del coronavirus.

Los casos de coronavirus en el país no se detienen y una de las ciudades que se ha visto más afectada tantos por el número de casos como por el número de fallecidos en las últimas semanas es Cúcuta.

En la ciudad fronteriza el virus no da tregua y pareciera que a más de un cucuteño no le importara la enfermedad.

Así se puede ver en las calles de la zona céntrica, donde las aglomeraciones, los pocos protocolos de bioseguridad y el mal uso del tapabocas son los protagonistas.

Tanto es así que recientemente con megáfono en mano, un mayor de la Policía salió a pedirle a las personas que se cuiden.

"Háganlo por Dios, háganlo por ustedes mismos, nuestros médicos están cansados, nuestros médicos están falleciendo, no aguantan más. Distánciense, utilicen el tapabocas, aquí vamos a estar siempre para protegerlos a ustedes, pero ustedes nos tienen que ayudar. Ustedes son los primeros que nos tienen que ayudar con la disciplina con le uso correcto de tapabocas (…) si no somos nosotros no es nadie", manifestaba el mayor de la Policía Fredy Molina.

