Este abuso policial fue registrado en redes sociales. Brutalidad policial en Cartagena golpearon a actor norteamericano que lideró Black Lives Matter

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo golpearon al actor y activista afroamericano Kendrick Sampson, con más de 10 millones de seguidores en redes, quien lideró las protestas luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Estados Unidos.

Esta vez el abuso se produjo en zona turística del centro histórico de Cartagena, donde el actor estaba de visita.

Al parecer el Sampson fue detenido cuando un agente policial le pidió su identificación. En las imágenes se puede ver cómo el actor, aparentemente, no muestra resistencia, pero el oficial lo golpea y saca una pistola. El video ha sido compartido por la actriz colombiana Natalia Reyes y otros periodistas internacionales.

De acuerdo a declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, General Henry Sanabria Cely, al diario El Tiempo, el alto oficial respaldó el procedimiento de sus hombres y aseguró que Sampson le faltó al respeto a la autoridad y se habría opuesto a una requisa de rutina.

El caso ha generado rechazo e indignación en redes.

Kendrick Sampson ha actuado en series como 'Diarios de Vampiros' donde interpretó a Jesse y 'Cómo defender a un asesino' donde actuó en el rol de Caleb Hapstall.

Hollywood and @insecurehbo actor @kendrick38 was detained in Cartagena (Colombia) today when a police agent apparently asked for his identification. Video shared by actress @nataliareyesg shows no resisting but the officer hits him and pulls out a gun. pic.twitter.com/YhrlkUJHZE

— Juan C Arciniegas (@JuanCarlosCNN) December 16, 2020