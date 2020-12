Fiat Argo: la belleza y las limitaciones del automóvil básico

Una dura competencia. El Fiat Argo está en el segmento de vehículos más vendidos en Colombia con soluciones inteligentes, pero delicadas.

Hay con qué. La plataforma, aunque castigada por el motor, ofrece variantes que podrían dar un nuevo nicho en el mercado colombiano.

Por mucho que todas las marcas quieran vender SUV, el mercado colombiano es extremadamente sensible a los precios. Esto hace que vehículos económicos, pequeños y hasta anticuados estén entre los más vendidos. Aunque las dos marcas más importantes del mercado han renovado sus opciones, con los Renault Logan y Sandero de motor Nissan y el nuevo Chevrolet Onix Turbo, otras opciones se muestran en el mercado.

Es el caso del Fiat Argo, un hatchback importado de Brasil con muy buenas referencias en toda América Latina. En Colombia es un vehículo realmente minoritario, aunque SK Bergé ha demostrado tener un gran éxito con la marca. Este pequeño cinco puertas, con un diseño mucho más moderno y atractivo que el de sus hermanos menores Uno y Mobi, ofrece una opción interesante en el segmento.

En su base está la estética, redondeada y muy similar a la del Volkswagen Gol o el Chevrolet Joy, el Onix de generación anterior. La gran diferencia la hacen amplias superficies vidriadas que ofrecen una visibilidad interesante. Además, las líneas angulosas de su frente indican un excelente ítem de modernidad, que conectan con los productos europeos de Fiat que no se venden en Latinoamérica, como el Tipo y el Punto.

La altura al suelo generosa es una ventaja, aunque la unidad que probó PUBLIMETRO encontró un problema importante. Las ventanas laterales tienen una polarización marcada, lo que ayuda de día a disminuir el calor pero afecta seriamente la conducción de noche. Los retrovisores laterales se vuelven difíciles de manejar y las curvas en carretera u operaciones de parqueo también se ven afectadas.

En el interior están los materiales sencillos de un vehículo de origen brasileño. Telas sencillas, un tablero con materiales duros y resistentes, una pantalla de 7 pulgadas (más a continuación), y un sistema de aire acondicionado efectivo se destacan. Aunque mide menos de 4 metros de longitud, el espacio es suficiente para cuatro personas, y el timón es ajustable en altura.

Un hot hatch en espera

El motor del Fiat Argo que llega a Colombia es el Firefly de 1.3 litros y 99 caballos de potencia. Está acompañado de una caja mecánica de 5 velocidades muy corta, que ofrece una sensación vivaz en ascensos y en ciudad. Es el punto brillante del vehículo, que como buen auto italiano (aunque sea desarrollado en Brasil), se mueve con mucho brío y con un chasís sólido y estable.

A esto ayuda una suspensión excelentemente ejecutada, que ofrece gran estabilidad en las curvas pero no castiga tanto en piso destapado. Podría mejorarse levemente la reacción de los amortiguadores en obstáculos abruptos como los constantes taches en las ciclorrutas. Los frenos, por su parte, son suficientes pero no fuera de lo común.

Esta plataforma, con el motor 1.8 del Fiat Cronos, sería un hot hatch muy interesante. Este motor tiene 129 caballos de potencia y es utilizado en Colombia, además del Cronos, por la Ram 1000. En Brasil y México, entre otros países, Fiat ha puesto en venta sus Argo con este motor, que podría convertirse en un vehículo de gran interés para quienes añoran automóviles como los GTI de Chevrolet Swift y Peugeot 205, o el más reciente Renault Sandero RS.

Recortes por el precio

Aún así, es evidente dónde está la gran problemática del Fiat Argo: el costo. La cantidad de recortes que ha tenido este vehículo para llegar a Colombia en un precio competitivo es bastante notoria. Así, por ejemplo, viene únicamente con dos airbags y ABS, lo mínimo exigido por el gobierno nacional, pero no tiene control de distribución de frenado o de estabilidad.

Otro fallo imperdonable está en el sistema de infoentretenimiento, donde Fiat contaba con el excelente sistema Uconnect. En este vehículo, el sistema fue reemplazado por otro basado en Android mucho menos intuitivo de usar. Además cuenta con una cámara de reversa de pésima definición, más un estorbo que una herramienta.

Todo esto busca destacar un vehículo que llegara por menos de 50 millones de pesos, algo que se logró con creces. A 48.5 millones, el Fiat Argo compite frontalmente con los Renault Sandero, VW Gol, Chevrolet Onix y Joy, Kia Picanto y Río, y Nissan March. Es una competencia difícil en la que el Argo, con estos ahorros, no se ve bien. Aún así, tiene capacidades que lo redimen, en especial contra un Gol o Joy que son vehículos flojos.

Tal vez SK Bergé no sepa que tiene en sus manos una interesante posibilidad de convertir el Argo en un auto con más ínfulas de deportividad. El motor 1.8 daría una razón real para adquirirlo, aunque con un precio superior. Podría ser un elemento diferencial en la gama, que actualmente está vacía, y que podría llamar a los amantes de los motores a un vehículo distinto.

El carro en un minuto

Modelo: Fiat Argo Drive 2020

Motor: 1.3 litros, cuatro cilindros. 99 caballos de potencia, 127 Nm de torque.

Transmisión: Mecánica de cinco velocidades.

Tracción: Delantera.

Pro: Una plataforma con mucha capacidad de movimiento y diseño distintivo.

Contra: 'Pelada' y con pocos elementos diferenciales. Tal vez con el motor 1.8…

Precio: $48'490.000

Novedades de la industria

Auteco cambia de referencia

Luego del cambio de contrato de ensamblaje de motocicletas Bajaj a UMV, Auteco volverá al mercado de motocicletas con los modelos TVS. Estos empezaron su ensamblaje en la planta de la compañía en Cartagena. Allí se generarán 240 empleos en la producción de vehículos para Colombia.

Los objetivos son ambiciosos: TVS espera superar el 10% del mercado colombiano de motocicletas, con más de 60.000 unidades. El primer modelo ensamblado fue una Sport 100, que entrará al mercado colombiano a principios de 2021.

¿Soat más barato?

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto que buscaría ajustar el modo en el que se liquida el costo del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat). El proyecto permitiría que el Soat sea más barato para los conductores que no sufran accidentes.

Su promotor, el representante Alexander Vega (Partido Liberal), explicó cómo operaría. La idea es que cada conductor que no reporte una afectación de la póliza tenga un descuento del 15%. Es decir, si no se reportan accidentes de tránsito, el conductor reduciría el costo de los Soat para el año siguiente.

"De no afectar el seguro por segundo año consecutivo, el descuento será del 20% en el valor de la tarifa. Si el buen comportamiento persiste durante tres años y no se afecta el seguro, tendrán un descuento del 25%. La no afectación por cuarto año consecutivo implicará un descuento del 30% y si se cumplen cinco años o más sin hacer uso del Soat el descuento será del 35% en el valor de la tarifa", afirmó el representante.

