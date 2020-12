Tips para mantener buenos hábitos alimenticios en diciembre

La obesidad es una enfermedad que afecta a muchas personas, en un principio puede ser silenciosa, pero con el paso del tiempo comienza a ser notoria e incluso incontrolable para quienes la padecen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2.8 millones de personas mueren al año producto de esta enfermedad que provoca un daño interno en el cuerpo humano, además de desgastar el físico de quienes la padecen.

Esta es una enfermedad crónica no transmisible que está influenciada por factores fisiológicos, psicológicos, ambientales, socioeconómicos y genéticos.

La OMS indica que una persona se encuentra en estado de sobrepeso cuando su índice de masa corporal (IMC) está entre 25 y 29, y en obesidad cuando es de 30 o más. Ahora, si bien este no es un cálculo preciso del porcentaje de masa corporal, es una forma fácil de determinar dónde se encuentra su peso.

Puede usar su IMC como punto de partida para hablar con un especialista de la salud sobre qué sucede y si necesita o no un tratamiento.

Tener una buena alimentación y realizar ejercicio al menos tres veces a la semana resulta fundamental para que las personas puedan disminuir riesgos sobre esta enfermedad crónica. Los hábitos positivos mejoran el estado del cuerpo y alejan cualquier anomalía que pueda afectarlo.

En estas épocas de Navidad es cuando muchas veces se pueden cometer esos “pecaditos” por la comida decembrina. Sin embargo, mantenerse saludable no debe cambiar a pesar de terminar el año.

Para conocer consejos y mantenerse saludable durante las festividades de diciembre, además de aclarar algunas dudas sobre obesidad, hablamos con el endocrinólogo Martín Vásquez, quien nos dio algunos tips para que la comida no se nos convierta en unos kilos extras.

Lo primero que resalta Vásquez es encontrar un equilibrio, comer con moderación y ser conscientes de la importancia que tienen los buenos hábitos para el cuerpo.

“Debemos ser moderados en lo que comamos, de a porciones es mucho mejor. No podemos estar todos los días en las mismas así sea diciembre. Incluso en las novenas podemos comer antes de salir de casa. Es vital anticiparnos y realizar elecciones saludables, como escoger lo menos dulce y menos grasoso sin dejar de participar en las festividades”, manifestó.

Se habla mucho sobre comer a deshoras y de cuántas veces alimentarse al día. En diciembre estos dos factores se mezclan, pero ¿cuál es el mejor consejo para esta situación?

“El manejo nutricional debe ser controlado. No todo mundo debe tener las mismas recomendaciones, eso va de acuerdo a un diagnóstico que se debe realizar entre doctor y paciente. Es vital no comer a deshoras y mantener hábitos alimenticios sanos para que el cuerpo se acostumbre y tenga una rutina equilibrada”, apuntó el endocrinólogo.

Sin embargo, eso no quiere decir que diciembre no sea para comer buñuelos y todo lo demás que nos trae las fiestas, simplemente es tener un control: “Puedo comer natilla y otra cosa, pero de a una porción y no tantas. Si hoy lo hago mañana no, así sucesivamente”, expresó.

La importancia del ejercicio

Uno de los factores que resaltó Vásquez es que “es importante correlacionar el gasto de energía diario con la alimentación. Debe ser proporcional. Si se hace mucho ejercicio y se come demasiado en diciembre no vamos a bajar de peso. Todo se debe compensar”. Este es un mes en el que encontrar el equilibrio es fundamental, terminar el año bien es empezar el nuevo mucho mejor.

“La cantidad de ejercicio es muy importante, el mínimo es 150 minutos a la semana, sin embargo mientras más se haga, mucho mejor. Antes había mucha actividad física, nuestros antepasados desde que se levantaban estaban de un lado para otro, ahora el modo de vida cambió porque somos más sedentarios en escritorios, oficinas o trabajando sentados en casa. Recomiendo 300 minutos por semana y tener una vida más activa”, sostuvo.

Incluso el experto aclaró que “si usted sube de peso es porque consume más calorías de las que gasta”. Por eso acompañar la buena alimentación de ejercicio le servirá para mantenerse sano y recibir el nuevo año de la mejor forma. Sea feliz en estas fechas de amor, pero con todas las medidas para su salud.

Hoy le paramos más bolas a las calorías vacías que no sirven para el funcionamiento. Si no las gastamos de inmediato se convierten en grasa. Por ejemplo, dulces, licor, entre otros productos que podemos consumir en épocas como diciembre, no fortalecen el cerebro ni nada. Es importante tener eso presente a la hora de buscar buenos hábitos alimenticios”, finalizó Vásquez.