(VIDEO) Golpean, apuñalan y arrastran a mujer por robarle el celular y la coca del almuerzo en Bogotá

Golpearon, apuñalaron y arrastraron a mujer para robarle el celular y la coca del almuerzo. Los hechos se presentaron recientemente en el barrio Santa Rita, localidad San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

En un video de seguridad quedó registrado el momento en que la mujer, que recién salía de su casa rumbo a su trabajo, fue abordada por dos criminales a pie. Aunque ella intentó escapar, los sujetos la alcanzaron y una vez en el piso, la empezaron a golpear, incluso la arrastraron en el andén.

"Me atacan para quitarme mi bolso. Me golpean, me dan pata, me apuñalan una pierna, me dan durísimo", relató la víctima a Noticias Caracol.

Luego del brutal ataque, los delincuentes se llevaron los único que la mujer tenía en un bolso, su celular y comida. "Me quitan el celular (…) me robaron hasta la coca de la comida", añadió.

Al parecer, esta no es la primera vez que estos delincuentes rondan la zona, pues muchos vecinos ya están prevenidos cuando salen de sus hogares.

Golpean, apuñalan y arrastran a mujer por robarle el celular y la coca del almuerzo en Bogotá

Noticias Caracol reveló las imágenes que evidencian el brutal ataque de estos delincuentes.

#OjoDeLaNoche | ¡Brutal ataque! Dos criminales golpearon y le quitaron hasta la coca del almuerzo a una mujer en el sur de Bogotá – https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/sKfvMWhpxy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 14, 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News