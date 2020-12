Aprobado en primer debate proyecto para bajar el costo de los Soat

El proyecto permitiría que el costo de los Soat disminuya para los conductores que no han tenido accidentes en el año anterior.

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto que buscaría ajustar el modo en el que se liquida el costo del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat). El proyecto permitiría que el Soat sea más barato para los conductores que no sufran accidentes.

Su promotor, el representante Alexander Vega (Partido Liberal), explicó cómo operaría. La idea es que cada conductor que no reporte una afectación de la póliza tenga un descuento del 15%. Es decir, si no se reportan accidentes de tránsito, el conductor reduciría el costo de los Soat para el año siguiente.

"De no afectar el seguro por segundo año consecutivo, el descuento será del 20% en el valor de la tarifa. Si el buen comportamiento persiste durante tres años y no se afecta el seguro, tendrán un descuento del 25%. La no afectación por cuarto año consecutivo implicará un descuento del 30% y si se cumplen cinco años o más sin hacer uso del Soat el descuento será del 35% en el valor de la tarifa", afirmó el representante a RCN Radio.

El proyecto busca de esta forma incentivar la adquisición del seguro obligatorio y la conducción segura. En caso de registrarse afectaciones, los beneficios se perderían, pero se podrían recuperar gradualmente con los mismos términos.

La iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes para su debate.

Siga a Publimetro en Google News