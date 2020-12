Activista feminista denuncia al alcalde de Villavicencio por acoso sexual

El alcalde de Villavicencio se defendió de las acusaciones de una mujer que dijo haber sido acosada durante su proceso de empalme.

Juan Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, está en el ojo del huracán por una denuncia de Yolima Carrero. La mujer, defensora de los derechos de la mujer y activista de la capital del Meta, denunció ante la Fiscalía a Harman por acoso sexual.

Carrero aseguró a Semana que el mandatario local la llamó para reunirse a las 2:00 am después de las elecciones del 27 de octubre. Aunque la activista había apoyado a otro candidato, Harman habría propuesto la reunión para trabajar con ella.

La mujer no aceptó el encuentro con el alcalde, por lo que este la llamó a despacho. Allí le habría dicho que tenía fotos íntimas de ella. "Yo, la verdad, he hecho todo en la vida, menos enviarle fotos íntimas a alguien. Ahí empezó todo esto. Me parece perverso y aberrante querer convencer a una mujer de algo que no hizo. Me decía, con toda la seguridad, me decía: ‘Es que tengo las fotos en mi celular’", dijo Carrero.

Harman le habría asegurado que, en caso de denuncia, diría que todo se debía a que no la nombró como secretaria de la Mujer. "Me pareció que era lo más despreciable que podía hacer un hombre, y era utilizar el poder para chantajear a una mujer de esa manera”, agregó.

El alcalde de Villavicencio se defendió mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Dijo tener pruebas de que Carrero quería conseguir la Secretaría de la Mujer de la ciudad, que fue otorgado a otra persona por una presunta convocatoria de méritos. "Las afirmaciones hechas por la señora Carrero son falsas y tengo cómo demostrarlo", aseguró.

Comparto a la opinión pública mis declaraciones sobre el caso de la señora Yolima Carrero. Dispongo toda mi voluntad para esclarecer la situación. pic.twitter.com/qRWiz6UUxW — Harman Alcalde (@harmanfelipe) December 12, 2020

